Andy Evans ist neuer Senior Commercial Director für das Europa-Geschäft von TD Synnex Maverick.

Er weist mehr als 30 Jahre Erfahrung an der AV/IT-Branche auf und wird beim Distributor die Geschäftsstrategie voranbringen.

Im Laufe seiner Karriere war er als Commercial Director bei verschiedenen Integrationsunternehmen tätig, Electrosonic und Kinly, sowie in leitenden Positionen bei Viju und Cisco.

Teil des Senior-Management-Teams

In seiner neuen Position ist Andy Evans Teil des Senior-Management-Teams von Maverick, wo er für die Smart-Spaces-Strategie, die Beziehungen zu den Anbietern und den Vertrieb in ganz Europa verantwortlich ist.

„Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Maverick als Kunde freue ich mich sehr, dem europäischen Team in dieser für die Branche und das Unternehmen entscheidenden Zeit beizutreten“, erklärt Andy Evans.

Hugo Graça, Senior Vice President, Specialised Solutions, Europe, bei TD Synexx, sagt: „Andy ist in der AV/IT-Branche dafür bekannt, dass er in seinen Teams Innovationen vorantreibt und sich auf hervorragende Kundenbetreuung konzentriert. Sein Wissen über Collaboration-Technologien, den Channel und unsere Branchen wird für unsere Teams in ganz Europa von unschätzbarem Wert sein, und wir freuen uns über seine Führungsrolle in unserem Unternehmen.“