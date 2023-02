Der Omnichannel-DSP-Anbieter Hawk expandiert in zwei neue Märkte. Neben den Präsenzen in Frankreich, Großbritannien und Deutschland wird es nun auch Niederlassungen in Spanien und Belgien geben.

In Spanien wird die Niederlassung in Madrid von Zdenka Prieto geleitet, die von Axel Springer Spanien kommt und zuvor unter anderem als Vertriebsleiterin beim Wirtschaftsverlag Revista Capital und als Vertriebsleiterin beim Wirtschaftsverlag El Economista tätig war. Sie wird von Teresa Orellana unterstützt, die zuvor Werbeleiterin bei Bluemedia war.

In Belgien wird die Hawk-Filiale in Belgien eröffnet. Hier leitet Aline Gervasi die Geschicke. Sie war zuvor Country Managerin beim Performance-Marketing-Unternehmen Kwanko sowie Leiterin der Programmatic-Abteilung beim Native-Content-Spezialisten Ligatus.

Aline Gervasi und Zdenka Prieto werden direkt an Nicolas Sistac berichten, der kürzlich zum Chief Revenue Officer bei Hawk befördert wurde. Er kommentiert: „Hawk ist bereits in mehreren wichtigen europäischen Märkten etabliert und erweitert seine kontinentale Präsenz mit der Expansion nach Spanien und Belgien. Wir freuen uns sehr, Zdenka und Aline in unserem Team begrüßen zu dürfen; ihre Erfahrung und ihr Wissen über die lokalen Märkte werden es uns ermöglichen, unsere Omnichannel-Positionierung in diesen neuen Regionen weiter auszubauen.“