P.O.S. The Instore Experience Radio und Television unter einem Dach

Gemeinsam für die P.O.S. Experience: Auf der Euroshop 2023 präsentieren sich die Unternehmen Radio P.O.S. und P.O.S. Television das erste Mal mit einer einheitlichen Markenidentität.

Mit dem gemeinsamen Logo „P.O.S. The Instore Experience“ und einer neu gelaunchten Website wollen die Kieler den 360-Grad-Ansatz beider Unternehmen deutlich machen. Radio P.O.S. ist seit der Gründung 1989 fester Bestandteil der Instore-Audio-Branche, 15 Jahre später wurde P.O.S. Television für den visuellen Instore-Bereich gestartet.

In den vergangenen Jahren wurden bereits immer mehr gemeinsame Projekte realisiert. Der neue Markenaufritt spiegelt sich auch auf Linkedin und in den Maildomains aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder.

„Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, ganzheitlich für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein“, erläutert Matthias Wagner, Geschäftsführer von P.O.S. Television. „In den letzten Jahren gab es zahlreiche gemeinsame Projekte beider Firmen und die gebündelten Kompetenzen zeigen das umfassende Spektrum als Full-Service-Integrator auf.“

„Ein Team mit allen Fähigkeiten – zwei Firmen unter einem Konzept. Im Mittelpunkt unseres Auftritts steht der Kern unseres Geschäfts – der Instore-Bereich. Wobei inzwischen auch weitere Branchen von uns bedient werden, worüber wir uns sehr freuen“, ergänzt Dietmar Otto, Geschäftsführer von Radio P.O.S.

Gegenüber invidis betonten die Unternehmen, dass der gemeinsame Markenauftritt keine rechtlichen Konsequenzen für die beiden Unternehmen hat. Verträge werden also immer noch mit Radio P.O.S. und P.O.S. Television abgeschlossen. Jedoch treten die Namen der Firmen Radio und TV in den Hintergrund, die gemeinsame Kommunikation der Leistungen wird unter der Marke P.O.S. The Instore Experience realisiert.