Claudia Mohr-Stradner steigt zur Director Sales von Epamedia auf und löst damit Marcus Zinn ab, der das Unternehmen verlässt. Seit 2021 war Claudia Mohr-Stradner als Head of Regional Sales für die Gebiete Wien, Niederösterreich, Burgenland und zuletzt auch für die Steiermark verantwortlich. In ihrer neuen Funktion übernimmt sie die Gesamtverantwortung für den Verkauf in Österreich und berichtet direkt an die Geschäftsführung.

„In den letzten Jahren hat Epamedia die Digitalisierung des Medienparks konsequent umgesetzt. Laufend wird das DooH-Angebot erweitert, was in der strategischen Ausrichtung des Vertriebs eine wichtige Rolle spielt und die nächsten Jahre entscheidend mitprägen wird“, sagt Claudia Mohr-Stradner. Sie freue sich darauf, diesen Digitalisierungsweg mit ihrem Team voranzugehen und auch die klassisch-analogen Werbeträger weiterhin optimal zu vermarkten.

„Mit Claudia Mohr-Stradner sitzt ab sofort eine versierte und erfahrene Verkaufsexpertin mit starker Führungspersönlichkeit am Epamedia-Sales-Steuer. Strategisch und operativ ist die Abteilung hervorragend aufgestellt und wird sich auch zukünftig der Anliegen und Ziele unserer Kundinnen und Kunden annehmen. Persönlich freue ich mich sehr, dass wir eine weitere Führungsposition im Unternehmen weiblich besetzen konnten“, sagt sich Brigitte Ecker, CEO von Epamedia.