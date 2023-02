Goldbach Germany verstärkt sich im DooH-Geschäftsbereich: Ab sofort wird Dirk Jawurek als Sales Director DooH, vom Standort Hamburg aus, die Vermarktung des umfangreichen DOOH-Portfolios bei Direktkunden vorantreiben.

Dirk Jawurek blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Sales und Vertrieb in der Medienbranche zurück. In vorangegangenen Positionen war er für das Neukundengeschäft in den Mediengattungen TV, Adressable TV und Online/Digital unter anderem bei Seven One Media verantwortlich.

Claudia Zayer, Managing Director von Goldbach DooH, sagt: „Ich freue mich sehr, mit Dirk Jawurek einen sehr erfahrenen Sales-Kollegen als Verstärkung für unser Team gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise werden wir noch stärker den Kunden in den Mittelpunkt unserer Produkte stellen können und vor allem auch die programmatischen Buchungsmöglichkeiten für Neukunden attraktiv gestalten.“

Dirk Jawurek kommentiert: «Ich freue mich sehr, jetzt bei Goldbach an einer entscheidenden Etappe der digitalen Transformation von Außenwerbung mitzuwirken und entscheidende Impulse zu setzen.“