Nexgen Smart Instore begrüßt seinen Gründer Marc Masurath zurück an der Unternehmensspitze: Seit Mitte Februar leitet er Nexgen gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Grundmann. Mit diesem Schritt will der Anbieter von digitalen POS-Lösungen sein Kompetenzspektrum erweitern, um die Entwicklung der letzten Jahre fortzuführen.

Marc Masurath war seit der Gründung 2012 bis 2018 in der Geschäftsführung von Nexgen. Nach Austritt fungierte er weiterhin als Berater für den Anbieter. Von 2018 bis 2021 war er Start-up-Manager und Head of Sales DACH bei Infosys sowie Executive Partner bei IBM. Seine Schwerpunkte waren die Themen digitale Transformation und digitale Services.

„Wir begrüßen Marc herzlich zurück in unserem Team und freuen uns auf seine Expertise und wertvolle Erfahrung“, sagt Thomas Grundmann. „Seine Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation wird uns dabei helfen, unsere Kunden am POS zukunftsweisend zu positionieren.“

Zukünftig will das Unternehmen Themen wie Green Signage sowie Predictive Support und Maintenance in den Fokus rücken. Damit will Nexgen seine Kunden nicht nur bei der Interaktion auf der Fläche, sondern auch bei Prozessen und Strukturen unterstützen.