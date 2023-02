PPDS hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Showrooms in Europa und Nordamerika errichtet. Im Juni vergangenen Jahres kam eine Location am Münchner Flughafen dazu. Jetzt launcht der Hersteller von Philips Professional Displays das Studionetzwerk unter dem Namen „PPDS Studios“. Weitere Standorte sollen 2023 und darüber hinaus dazukommen.

Das PPDS-Studios-Netz besteht aus den Locations Amsterdam, Madrid, Paris, Stockholm, München, Mailand sowie einem Standort in der Nähe von Cheltenham in Großbritannien und in Charlotte, USA. Neben PPDS-Displays und erweiterten Lösungen wie der Plattform Wave sind hier Produkte von Drittanbietern – wie Crestron und Logitech – sowie Software-Angebote von Intel, i3 und Gobright zu sehen.

Alle PPDS Studios sind miteinander verbunden: An jedem Standort können Besucher an Vorführungen und Schulungen in Echtzeit teilnehmen – beispielsweise via Video Call oder Content Sharing zwischen München und Paris oder via Remote Management des Display-Netzwerks von London aus. Das UK Studio bietet auch einen Raum für Proof-of-Concepting. Damit können Partner von Drittanbietern sicherstellen, dass ihre Produkte nahtlos mit den Philips-Displays zusammenarbeiten. PPDS bietet die Studios auch als Veranstaltungsorte für Partner, Reseller und Kunden an.