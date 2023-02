Haustiere werden in Brasilien besonders geschätzt. Davon erzählen unzählige Pet-Stores, eigene Abteilungen in Einrichtungshäusern – und kleine Zamperl-Spielwiesen in Shopping Malls.

Dass es Kinderparadiese gibt, bei denen Eltern den Nachwuchs abgeben können, um ungestört ihre Einkäufe zu erledigen, ist nicht neu. In dieser Pet-Zone kann man das Tier nicht abgeben. Aber immerhin gönnt man den Vierbeinern eine Pause von den zahlreichen Stores, die Herrchen und Frauchen besuchen.

Dabei ist für alles gesorgt: Wassernäpfe, Turngeräte und ein Pappbaum, der für echtes Hundewiesenfeeling sorgen soll. Die Wände sind vollflächig mit Grün verkleidet oder mit einer Fototapete mit vielen Bäumen versehen. Ein perfekter Waldspaziergang, ohne dass das Shopping-Center verlassen werden muss.

Der Minizaun als Abgrenzung ist liebevoll gemacht – und zeigt wie die Quadratmeterfläche die vornehmliche Zielgruppe: Das Hundeparadies ist für Hunde bis Schienbeingröße konzipiert. Für größere Menschenfreunde muss dann doch das klassische Gassigehen herhalten.