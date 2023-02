Glitzer, Hüftjeans und die Anfänge des Online-Shoppings: Das waren die 2000er. Das „House of Y2K“ in Los Angeles bringt das Jahrzehnt zurück, aber kombiniert mit modernem Shopping-Erlebnis. Der Pop-up-Store des Zahlungsservices Klarna öffnet am 24. Februar. Der Anbieter macht aus dem Y2K-Trend, der die Looks der 2000er zurückholt, einen Experience Store unter der Schirmherrschaft von Paris Hilton. Hier gibt es Nostalgie-behaftete Technologie, Mode und Kosmetik – und ein Archiv mit Paris Hiltons ikonischen Kleidungsstücken. Doch bevor Besucher in Throwback-Momenten schwelgen können, müssen sie den „Tech-Tunnel des Schreckens“ passieren, der an grauenvoll mühsames Shopping erinnert.

Vor den Zeiten von Omnichannel

2000er Mode modern geshoppt: Interaktives Einkaufen war damals noch ein Fremdwort. Mit diesem Kontrast spielt Klarna und bewirbt gleichzeitig seine modernen Online-Shopping-Applikationen. In dem dunklen Tech-Tunnel liegen verlassene Einkaufswagen, Schilder mit Fehlermeldungen, altmodische PCs und veraltete Technik. Der Tunnel endet in einem Raum, in dem symbolisch ein alter Greifautomat steht: So mühsam es ist, ein Plüschtier mit dem Greifer zu erwischen, genauso schwer war es damals, das beste Angebot zu ergattern. Danach werden die Besucher zurück in die heutige Zeit katapultiert: eine glamouröse Welt des Shoppings mit den Services von Klarna wartet im nächsten Raum.

Alte Looks, modernes Shopping

Ikonische Gegenstände aus dem Privatarchiv von Paris Hilton sind im Fashion-Raum ausgestellt, wie das Glitzer-Kleid ihres 21. Geburtstags. Die Looks wecken Nostalgie, daneben steht direkt der Call to Action: Via QR-Code gelangen die Kunden zur Klarna-App, die ihnen drei zusammengestellte Outfits im selben Look vorschlägt. Accessoires wie Sonnenbrillen und Tech-Devices wie Tamagotchis gibt es direkt im Store zu kaufen. In einer separaten Zone können sich die Besucher ihre persönlichen Gegenstände mit Glitzer und Strass verzieren lassen.

Klarna begleitet die Eröffnung mit einer Multimedia-Kampagne, die Paris Hilton in der Hauptrolle zeigt. Unter dem Motto „That’s Smoooth – Stretch Your Payments, Spread The Cost“ bewirbt Klarna seine flexiblen Zahlungsoptionen. Daneben bietet Klarna in seiner Shopping-App 2000er-Trendstücke wie Crop Tops und Schlaghosen.