Die Juwelierkette Ernest Jones startete im Anlauf zum Valentinstag eine Multichannel-Kampagne in Großbritannien. Unter dem Motto „Gifts for every love story“ („Geschenke für jede Liebesgeschichte“) setzt die Marke den Fokus auf Verlobungsringe und Diamantschmuck. Die Medienstrategie wurde von der Londoner Agentur Bountiful Cow entwickelt und zielt darauf ab, Paare in Geschäften über Digital-out-of-Home sowie über Print und Display anzusprechen.

Die DooH-Kampagne, die von Bountiful Cow geplant und von Kinetic eingekauft wurde, läuft auf Large Format Displays und Screens im 6-Sheet-Format in Shopping-Umgebungen. Unterstützt wird die OoH-Aktion von Print und geo-targeted Display-Ads, die auf Meta und Pinterest in der Nähe der Geschäfte und OoH-Standorte laufen. Die Ads sollen Kunden ermutigen, einen Termin im Geschäft zu buchen.

„Immer mehr Paare kaufen heutzutage gemeinsam Ringe, und die Nutzung digitaler OoH-Bildschirme in Einkaufszentren ist ein sicherer Weg, um sie zu erreichen, wenn sie inmitten von Valentinsbotschaften Zeit miteinander verbringen,“ sagt Adam Foley, CEO von Bountiful Cow.

Mitmachaktion: Eigenen Love Story teilen

Das kreative Konzept stammt von Ernest Jones in Zusammenarbeit mit Chilli Worldwide. Die Kampagne zeigt erst verschiedene Geschenkoptionen zum Valentinstag. Danach schwenkt sie zu einem Paar, das sich in die Arme fällt, nachdem der Mann einen Heiratsantrag machte. Dann folgt der Call to Action: Auf einer Landing Page könne Kunden ihre eigenen Liebesgeschichten teilen, um an einem Gewinnspiel für einen Geschenkgutschein teilzunehmen.