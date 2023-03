In der BMW Welt gibt es jetzt einen 42 Quadratmeter großen Forced-Perspective-Screen. Auf der LED-Wand läuft ein Image-Film über den BMW i Vision Dee, der auf der CES in Las Vegas seine Premiere feierte. Als zusätzliches Besuchererlebnis kann jeder dem Film sein eigenes Gesicht verleihen. Dieses Face-Swapping basiert auf einer Technologie des in der Ukraine gegründeten Start-ups Reface. Für die Inszenierung arbeitete BMW mit der Kölner Agentur Elastique zusammen.

Das „Dee“ im neuen BMW i Vision steht für Digital Emotional Experience, was sich auf die emotionale Bindung des Fahrers mit seinem Fahrzeug mittels digitaler Technologien bezieht. Dieses Gefühl will BMW den Besuchern der Autowelt mit der Forced-Perspective-Installation vermitteln. Sie können zunächst ihr Gesicht an einer Foto-Stele fotografieren lassen. Die KI-Technologie transferiert das Bild auf das Gesicht im Film. Das System verwendet dabei verschiedene Ebenen, um das Ganze nahtlos und echt wirken zu lassen. Die Technik dahinter besteht aus einem Mediensystem, das die einzelnen Bildelemente in Echtzeit zusammensetzt.

Laut Andreas Schimmelpfennig, Kreativdirektor von Elastique, ist die Kombination von Face-Swapping und 3D-Illusion ein Experiment, das zuvor noch niemand umgesetzt hat. Das Besuchererlebnis ist, wie bei solchen Installationen üblich, für das Teilen auf Sozialen Netzwerken gedacht. Für die Besucher soll ein „instagrammable Moment“ entstehen.