Selina Werthschulte ist das neueste Mitglied der Geschäftsführung des Mediaagenturnetzwerkes OMD Germany. Sie wird in ihrer neuen Position als Managing Director die agenturübergreifende Führung der Digital Activation Teams bei OMD verantworten.

In ihrer Funktion wird Selina Werthschulte außerdem eng mit dem OMD-Strategie-Team zusammenarbeiten und dabei die Umsetzung der Digitalstrategie des Agenturnetzwerkes in allen Activation Teams sicherstellen. Dabei berichtet sie direkt an René Coiffard, CEO OMD Germany.

Die 33-Jährige ist bereits seit 2012 in unterschiedlichen Positionen bei OMD und der Omnicom Media Group Germany tätig. Zuletzt leitete Selina Werthschulte als Managing Partner bei AMQ – heute Team X – die Mercedes-Benz-Unit rund um Mercedes-PKWs, Smart und Mercedes Vans. Daneben war Selina Werthschulte mehrere Jahre Gastdozentin zum Themengebiet „Digitale Mediaplanung & Strategieentwicklung“ bei der University of Applied Sciences Europe in Iserlohn. Sie startet direkt aus der Elternzeit in den neuen Job.

„Durch und durch OMD“

René Coiffard kommentiert: „Selina ist durch und durch OMD – sie ist seit über zehn Jahren im Netzwerk und hat in ihren vorigen Stationen bei uns ihre Liebe für digitales Marketing konsequent eingebracht. Diese inhaltliche Expertise ist gepaart mit ihrer Erfahrung in der Kundenberatung und Teamführung, eine ideale Kombination, um unsere ambitionierten Ziele für die Zukunft zu erreichen. Ich freue mich daher sehr, dass unsere Geschäftsführung mit Selina fachlich und menschlich enorm bereichert wird.“

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin stolz, in einem Agenturnetzwerk zu arbeiten, das immer neue Perspektiven aufzeigt und die persönliche Entwicklung voranbringt. Zusammen mit meinen Geschäftsführungs-Kolleg*innen an den übergeordneten Strategien zu arbeiten und den digitalen Planungsbereich strukturell als auch inhaltlich weiter zu optimieren, steht bei mir im Fokus. Wir stellen uns so zukunftsgerichtet auf und schaffen gleichzeitig spannende Entwicklungsperspektiven für unsere langjährigen Mitarbeitenden und zukünftige Kolleg*innen“, sagt Selina Werthschulte.