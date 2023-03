Der ProAV-Rental-Anbieter Bildkraft aus dem sächsischen Freital bietet neuerdings auch Schulungen an. Unter dem Namen „Bildkraft Forum“ werden Intensivkurse zu ausgewählten Systemen aus dem Bildkraft-Portfolio stattfinden. Den Anfang macht am 17. und 18. April 2023 eine Schulung zu den Hochleistungs-Switchern Midra und Alta von Analog Way.

„Es gibt im Bereich der professionellen AV-Technik eine riesige Nachfrage nach Weiterbildungen“, sagt Bildkraft-Inhaber Jörg Heinze. „Aber es gibt kaum adäquate Angebote, was den Fachkräftemangel noch verschärft. Deshalb werden wir hier aktiv. Als Vermieter können wir praxisnah und mit Erfahrung aus den verschiedensten Szenarien an den jeweils neuesten Produkten schulen.“

Die ein- bis zweitätigen Intensivkurse finden am Unternehmensstandort in der Nähe von Dresden statt. In den Schulungen lernen die Teilnehmer über Einsatz- und Konfigurationsmöglichkeiten der jeweiligen Systeme sowie über Fehlerbehebung und Störungsmanagement. Auch grundlegende Inhalte der Planung und Umsetzung von Live-Produktionen kommen dran.

Jörg Heinze will das Bildkraft-Forum zu einem der europäischen autorisierten Trainingszentren für Videotechnik etablieren. Zielgruppe sind Veranstaltungstechniker und -planer sowie Kameraleute, Mediengestalter, Projektmanager und weitere Profis aus der Veranstaltungsbranche, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Bereich visuelle Präsentation aktualisieren möchten.