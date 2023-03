Immer mehr mittelständische Unternehmen stellen für die Ausspielung von geschäftskritischen Inhalten auf Digital Signage um. Besonders in Schnellrestaurants – sowohl im Drive-Thru, über der Theke oder am Eingang – werden digitale Menüboards immer beliebter. Mit seinen sechs Standorten gehört die QSR-Kette The Patio aus Illinois in diese Kategorie. Das auf Barbecue, Sandwiches und Salate spezialisierte QSR digitalisierte jetzt alle Indoor- und Outdoor-Menüboards.

Kioske und Displays von Palmer Digital

Auf der Speisekarte von The Patio stehen rund 150 Artikel. Im Innenbereich wurde das Angebot bereits vorher mit Displays präsentiert. Die Mitarbeiter mussten sie aber noch mithilfe eines USB-Sticks bespielen und manuell aktualisieren. Das neue Digital Signage-System ist mit dem Kassensystem verbunden und kann in Echtzeit angepasst werden. The Patio entschied sich dabei für digitale Menüboards von Palmer Digital Group (PDG), einem Anbieter maßgefertigter Digital Signage-Kiosks.

Spectrio-Software und Brightsign-Mediaplayer

Für seine Indoor-Boards und seine Outdoor-Kioske verwendet PDG Displays von Samsung. Auf allen Displays läuft die Digital Signage-Software Spectrio Ping HD. Die Screens im Innen- und Außenbereich werden von Brightsign-Mediaplayern angetrieben. Im Innenbereich sind das die Displays über der Theke und Videowände am Eingang, die aus sechs bis acht Screens bestehen. Im Drive-Thru stehen dreifache digitale Menüboards des Modells PDG QSRDM355 und doppelte Vorverkaufsboards der Linie QSRDMB246. Letztere sind als Plattform für Kaufvorschläge und spezielle Werbeaktionen gedacht.

Alle Filialen von The Patio liegen im Großraum Chicago. The Patio bezeichnet sich als familiengeführtes Unternehmen, das seinen Schwerpunkt auf Service und Qualität statt auf schnelle Expansion legt. Die Digitalisierung der Speisekarten sah Miteigentümer Steven Koliopoulos als wichtige Maßnahme, die Kunden zufrieden zu stellen und den Umsatz zu steigern.