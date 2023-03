Chicagos Pendlerzentrum, das Ogilvie Transportation Center, erhält eine DooH-Transformation. Außenwerber Clear Channel Outdoor hat ein neues Medienkonzept entwickelt, das die rund 200.000 täglichen Pendler wirksam erreichen soll. Das Netzwerk aus 42 Displays unterschiedlicher Formate soll im April dieses Jahres online gehen, wie Clear Channel verkündet. Eine Reihe lokaler Marken und NGOs sollen bereits mit ihren Kampagnen in den Startlöchern stehen.

Das Ogilvie Transportation Center zieht sich über die ersten beiden Stockwerke des Accenture Towers an der 500 West Madison Street. Das Gebäude nimmt zwei ganze Straßenblöcke ein – in den oberen Stockwerken befinden sich Geschäfte und Büros. Das Ovgilie Center ist Endstation von drei Schnellbahnlinien, das Pendler aus den nördlichen und westlichen Vororten in das Zentrum von Chicago bringt. Das DooH-Netz kann hier laut Clear Channel ein durchschnittlich wohlhabendes Publikum mit hoher Verweildauer erreichen. „Wir glauben an die Stärke des Geschäftsumfelds hier im Großraum Chicagoland und in unseren Vororten“, sagt Chris Pezzello, Präsident von Clear Channel Outdoor Chicago.

Für Clear Channel Outdoor ist die Region Chicago einer der größten Märkte in den USA. Hier erreicht Clear Channel mit seinen OoH-Flächen nach eigenen Angaben 81 Prozent der über 18-Jährigen im Sendegebiet. Neben dem Ogilvie Transportation Center besitzt der Außenwerber auch das alleinige Werberecht am Chicagoer O’Hare International Airport.