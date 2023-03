Der IT-Distributor Siewert & Kau ist jetzt Zwischenstation des Dell Tech Rally Mobile. Dell Technologies tourt Deutschland aktuell mit einem Truck, der mit dem aktuellen Portfolio aus Rechner, Displays und Zubehör bestückt ist. Dell will damit seinen Endkunden, Distributoren und Resellern das eigene Portfolio live präsentieren. Die Kunden können die Hardware dann am eigenen Arbeitsplatz ausprobieren.

Siewert & Kau ist mit dem Standort Braunschweig und der Zentrale in Bergheim Ziel der Tech Rally Mobile. „Unsere Mitarbeiter können während der Roadshow die Dell-Produkte vor Ort erfahren und mit Hilfe der Experten von Dell kennenlernen“, so Björn Siewert von Siewert & Kau. „Die Live-Erfahrung ist für unser Team sehr wichtig, denn man kann nur das gut verkaufen, was man auch kennt.“