Die Nachfrage nach Digital Signage Lösungen in Corporate-Projekten wächst seit der Pandemie enorm. Ob Mitarbeiter-Informationen, Video-Collaboration oder Dashboards – Digital Signage Screens sind in den meisten Büros unersetzlich. Darauf setzt auch die Integratoren-Allianz GPA, die mit ihren 27 Mitgliedern weltweit ProAV-Lösungen anbietet und die gemeinsam über 1 Milliarde USD Umsatz erzielen. In jedem Land kann nur ein Integrator GPA vertreten – in Deutschland ist das zum Beispiel GMS Medienservice aus Schwalbach und in der Schweiz die Kilchenmann AG.

Ins globale Partnerprogramm von GPA werden nur führende Lieferanten aufgenommen, die weltweit standardisierte Lösungen anbieten können. Neben Navori sind auch ProAV-Anbieter wie Intel, Microsoft, Sony oder Kramer Mitglieder des Programms. Für die GPA war bei der Wahl Navoris als Digital Signage Anbieter besonders wichtig, dass die Schweizer „eine komplette Digital Signage Suite für jede Anwendung, jeden Hardware-Typ und jedes Hosting-Modell anbieten.“

Navori unterscheidet sich zu den meisten Wettbewerbern, das es seine Lösungen in 34 Sprachversionen anbietet, eigene Sales- und Support Büros auf vier Kontinenten betreibt und sowohl als Cloud wie auch on-Premise verfügbar ist. In vielen Märkten – insbesondere im Globalen Süden – sind on-Premise Lösungen immer noch sehr beliebt.

„Diese Partnerschaft basiert nicht nur auf Technologie, sondern auch auf einer mehr als 10-jährigen persönlichen Arbeitsbeziehung und dem Vertrauen, das sich mit dem Führungsteam von Navori Labs entwickelt hat“, erklärt Byron Tarry, CEO von GPA.

„Als globaler Softwarehersteller ist der Beitritt zu GPA ein aufregender und wichtiger Moment für Navori Labs. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere globalen Einsatzmöglichkeiten zu verstärken und gleichzeitig unsere preisgekrönte Software in die Hände von mehr Kunden weltweit zu bringen“, kommentierte Jeffrey Weitzman, Geschäftsführer von Navori Labs.