Wer bei M-Cube, Trison oder VisualArt nur an Europa denkt, liegt falsch. Denn Europas Digital Signage Großintegratoren breiten ihre Flügel nicht nur über Europa und den Mittleren Osten aus sondern auch in Asien. Meist getrieben durch europäische Stammkunden, die auch in Asien zuverlässige Digital Signage Integratoren suchten, weiteten die Anbieter ihren Tätigkeitsschwerpunkt nach China, Japan, Korea und die südostasiatischen ASEAN-Staaten aus. Bei VisualArt zählt selbst Australien zum wichtigen Markt.

DSS Infocomm Asia 2023 invidis bringt führende Digital Signage Anbieter Asiens sowie Endkunden auf der DSS Asia 2023 zusammen. Am 25. Mai veranstaltet invidis auf der Infocomm Asia in Bangkok erstmals die DSS Asia. Teilnahme ist für InfocommAsia Fachbesucher mit invidis Code kostenlos. Registrierung eröffnet in der ersten Aprilwoche.

Lokale Präsenz notwendig

Internationalisierung lässt sich in zwei Phasen aufteilen.

Im ersten Schritt wachsen die europäischen Digital Signage Anbietern mit ihren Kunden. Trison installierte in hunderten von Inditex-Filialen zwischen Indien und Japan und in Porsche Showrooms asienweit LED und Displays. M-Cube rüstete hunderte Flagshipstores von italienischen und französischen Luxusmarken zwischen Bangkok und Tokyo mit Digital Signage Touchpoints und Instore Musik aus. VisualArt brachte das in Europa für 7Eleven entwickelte und ausgerollte Digital Menu Board Konzepte mit einem lokalen Partner zu 7Eleven in Australien.

Um erfolgreich in Dutzenden von asiatischen Märkte Projekte zu managen, bedarf es in der Regel im zweiten Schritt regionaler Niederlassungen. Denn nur mit lokalen Teams lassen sich auch regionale Projekte gewinnen – der echte Internationalisierungsbenchmark. So betreibt M-Cube eigene Gesellschaften in Hong Kong, Shanghai und Peking. Auch Trison ist in China mit einem eigenen Teams vertreten, ebenso in Japan, Korea und Taiwan. VisualArt setzt dagegen in Asien auf Partner wie Giant Pumpkin, ein thailändischer Digital Signage Integrator gegründet von einem ehemaligen VisualArt Mitarbeiter aus Schweden.

Die lokalen Niederlassungen bzw. Partner gewinnen dank namhafter Referenzen, etablierter Prozesse, zertifizierter Software und gutem Track Record große Projekte, insbesondere grenzüberschreitende pan-asiatische. Während in den meisten Märkte nationale Champions recht erfolgreich agieren, landen grenzüberschreitende Projekte oft bei M-Cube, Trison und Co.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Innovation Made in Asia

Doch die internationalen Integratoren treffen auch auf etablierte und breitaufgestellte heimische Wettbewerber. Clickgrafix aus Singapore oder Terranova aus China / Hongkong sind zwei typische regionale Champions, die Digital Signage Konzepte und Rollouts auf Augenhöhe mit den europäischen Wettbewerbern liefern. Ihr Erfolgsrezept: lokale Kompetenz, regionale Kundennetzwerke und etablierte globale Software-Plattformen.

So betreibt Terranova mit Telelogos Software geschäftskritische Digital Signage Netzwerke großer Banken in China, Hongkong und Macau. Clickgrafix setzt auf interaktive Experiences mit Intuiface und Nexmosphere und Signage mit Navori.

Asien ist nicht gleich Asien – ASEAN, China, Ostasien und Indien

Natürlich bedürfen die einzelnen Subregionen dedizierter Strategien und Partner. Die beiden bevölkerungsstärksten Länder der Welt (China und Indien) unterscheiden sich in Projektsetup und Anforderungen erheblich vom Rest. Die südostasiatische Wirtschaftsgemeinschaft ASEAN inklusive der chinesische Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau ähneln sich in Kundenanforderungen während für Ostasien (Japan und Korea)