Der Münchner Distributor Concept International verzeichnet für sein Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzplus von knapp 50 Prozent. Digital Signage war an diesem Wachstum zu 30 Prozent beteiligt. Tablets machten weitere 25 Prozent aus, Healthcare weitere 55 Prozent. Das restliche Wachstum generierte Concept durch den neuen Bereich LED-Wände. Hier sieht der Distributor auch die größten Wachstumschancen für 2023 – neben seiner Expansion nach Spanien, die auch die Märkte in Portugal und Südamerika bedient.

Im Digital Signage-Bereich war vor allem der Digitalpakt Schule einer der Wachstumstreiber. Ein weiterer war laut Concept die Modernisierung von Konferenzräumen im Corporate-Sektor. Die Einführung von Mini-PCs im Education-Sektor hat anfangs 2022 Fahrt aufgenommen: Concept verzeichnete vergangenes Jahr eine hohe Nachfrage nach Mini-PCs von Giada, die in digitalen Whiteboards Anwendung finden.

Die Produktbereiche Tablets und Healthcare profitierten vor allem von den Digitalisierungsbemühungen in Krankenhäusern. Nach einem Modernisierungsstau aufgrund der Pandemie beobachtete Concept 2022 einen Boom bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Für Krankenhäuser bietet Concept All-in-One-PCs und medizinisch zertifizierte Rugged-Tablets von DT Research, die an Stations- und Visitenwagen verbaut werden.

Ausblick auf 2023: LED-Bereich wächst weiter

Für dieses Jahr gibt Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept International, folgenden Ausblick: „Für 2023 erwarten wir im Medical-Bereich ein Wachstum von 40 bis 50 Prozent.“ Auch im Digital Signage-Bereich werden wir das Wachstum von 30 Prozent halten können. In unserem Geschäftsbereich Kassen verzeichneten wir in 2022 eine leichte Umsatzdelle, bedingt durch das Durchschnaufen der Branche, die sich 2021 im Zuge der Lokalschließungen und der TSE-Auflagen mit neuen Kassensystemen eingedeckt hatte. Dieses Jahr denken wir, dass das Kassengeschäft wieder deutlich Fahrt aufnimmt.“

Im Geschäftsbereich LED-Wände erwartet Mike Finckh mindestens eine Verdoppelung des Umsatzes. Mit LED-Wänden der Hersteller Ledman sowie Future LED hat Concept bereits in Q1 2023 Projekte umgesetzt, beispielsweise für den Industrial-Design-Bereich an der Technischen Universität München. In der TU können die Studierenden nun ihre Entwürfe eines PKWs als 3D-Animationen in Echtgröße darstellen. Weitere umgesetzte Projekte finden sich vor allem in Firmenzentralen, etwa für repräsentative Eingangsbereiche und in großen Konferenzräumen.

Erschließung der iberischen Halbinsel und Südamerikas

„Hinzu kommt unser noch recht junger Geschäftsbereich LED-Wände“, fährt Mike Finckh fort. „Hier rechnen wir mindestens mit einer Verdoppelung des Umsatzes, da unser besonderes Konzept der Zusammenarbeit mit unseren Systemintegratoren begeistert angenommen wird.“ Darüber hinaus hat Concept International sein Geschäft Ende 2022 nach Spanien expandiert, um an dem Wachstum in diesem Markt teilzuhaben. Das Geschäft in dieser Region leitet jetzt Pablo Entrena als Business Development Manager. Im Rahmen der ISE hat invidis bereits über die Pläne von Concept für den spanischen Markt berichtet.