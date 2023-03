FFT & Garamantis Futuristischer Showroom in Fulda

FFT, ein Hersteller von Produktionssystemen für die Automobilindustrie, öffnete einen neuen Showroom am Firmensitz in Fulda. Im Gegensatz zum ehemaligen Ausstellungsraum liegen hier keine echten Exponate mehr aus. Auf einer interaktiven LED-Wand sehen Besucher die Produkte in Aktion: Begleitet von Sound- und Lichteffekten zeigt sie beispielsweise, wie ein fahrerloses Transportsystem die Bauteile von einer Station zur anderen bringt. Garamantis Technologies aus Berlin realisierte dieses immersive Showroom-Konzept.

Der von Garamantis gestaltete Raum ist Teil der im Juli 2022 eröffneten Show-Area, die sich innerhalb der 15.000 Quadratmeter großen FFT-Produktionshallen befindet. An den anthrazitfarbenen Wänden sind mehr als 3.000 LED-Dioden in vertikalen Streifen angeordnet. Die von einem Laser unterstützte Raumsteuerung aktiviert jede Diode einzeln und liefert für jeden Teil der Präsentation die passende Beleuchtung. Die Lichter spiegeln sich im weißen Hochglanzboden wider. Individuell entwickelte Klänge ergänzen die Vorführung.

Im neuen interaktiven Showroom lassen sich die Produkte von einem Multitouch-Tisch auf eine drei Meter breite Videowand schieben, wodurch sich erste Anlagenkonzepte im Detail planen lassen. Laut Andreas Köster von Garamantis überzeugt B2B-Kunden wie Garamantis vor allem die Kombination aus Demo-Robotern und interaktiver Präsentationstechnik. Johannes Strott, Teamleiter Marketing bei FFT, sagt: „Der Showroom versetzt Geschäftspartner und Bewerber regelmäßig ins Staunen. Genau diesen Effekt hatten wir uns erhofft. Endlich können wir unsere erklärungsbedürftige, innovative Technik mit einem innovativen Raumkonzept unterstreichen.“

Im Rahmen seines Deutschlandbesuchs weihte der chinesische Investor Guangchang Guo, Chairman der Fosun Group – zu der FFT gehört –, die neue Unternehmenspräsentation in Fulda offiziell ein. Laut FFT hat sich der Showroom bereits positiv auf die Prozesse in Marketing und Vertrieb ausgewirkt. Mehrere Abteilungen nutzen den Showroom für Termine mit Kunden und Bewerbern.

Auf Anfrage öffnet FFT den Showroom auch für Schüler, Studenten oder andere Unternehmen. Sie bekommen dann auch die Möglichkeit, eine Live-Demoanlage, den digitalen Zwilling einer laufenden Anlage sowie eine Virtual-Reality-Umgebung zu besichtigen.