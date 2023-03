In der AV-Branche gibt es ein tolles Miteinander – darin sind sich die beiden Mitgründerinnen des Avixa Women’s Council DACH einig. Simone Freund von Legrand AV und Michaela Hirsch von Peerless-AV sind das beste Beispiel: Sie arbeiten bei zwei konkurrierenden Unternehmen, haben aber ein gemeinsames Ziel. Sie wollen Frauen in der AV unterstützen und mehr Attraktivität für die Branche schaffen. Auf den jüngsten Branchentreffs ISE und Euroshop durften sie erleben, wie positiv die Unternehmen auf ihr Engagement reagieren – auch wenn das tägliche Business anstrengend sein kann.

Positive Resonanz auf ISE und Euroshop

„Ich fühle mich manchmal wie ein Start-up, das von Tür zu Tür läuft. Man braucht Ausdauer, Geduld und vor allem nicht zu hohe Ziele“, sagt Simone Freund, Distribution Channel Manager bei Legrand AV. Mehr Frauen in die Branche zu holen, gehe nicht von einen Tag auf den anderen. „Auf der ISE habe ich aber gemerkt, dass unheimlich viele mittlerweile wahrnehmen, was wir machen. Und dass wir sehr positives Feedback auch von Männern bekommen.“

Auf der Euroshop hatte Michaela Hirsch, Director Sales Germany bei Peerless-AV, ähnliche Erlebnisse. Phänomenal sei die positive Resonanz von den Firmen, die immer gerne ein Council-Treffen sponsern. „In der AV-Branche merkt man unglaublich, dass die Leute auch Bock haben“, sagt Michaela Hirsch.

„AV ist keine Raketenwissenschaft“

Was sie jungen Frauen in Bezug auf Branchenevents raten? „Trau dich. Einfach machen. Den Rücken gerade halten“, sagt Simone Freund. Gerade Branchenneulinge ermutigt sie, viele Fragen zu stellen. Das stoße immer auf Hilfsbereitschaft. Denn in der AV-Branche gebe es viele Menschen mit großem Know-how. Sich als etwas zu verkaufen, was man nicht ist, falle sofort auf. „Sei ehrlich, sei authentisch, aber lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Weder als Frau noch als Mann“, rät Simone Freund. Auch Michaela Hirsch kann jungen AV-Neulingen nur Mut zusprechen: „Es ist keine Raketenwissenschaft, was wir hier tun.“

Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen zwei beruflichen Konkurrentinnen kann der gesamten Branche als positives Beispiel dienen. Was Michaela Hirsch und Simone Freund für die Branche erreichen wollen, zeigt sich im Women’s Council auf kleiner Ebene.