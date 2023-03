Die Lang AG veranstaltet dieses Jahr wieder ihren sogenannten Frühjahrsputz: In der Lang Academy in Lindlar können Firmen und Privatpersonen verschiedene Produkte des Lang-Vermietparks zu einem reduzierten Preis erwerben. Der Frühjahrsputz findet am Donnerstag, dem 20. April 2023, ab 11 Uhr statt.

Dieses Jahr bietet die Lang AG Geräte wie Displays und Projektoren an, sowie Regietechnik wie Halterungen und Leer-Cases. Mit dieser Aktion schafft sie in ihrem Lager wieder Platz für neue Technik. Bei den angebotenen Artikeln handelt es sich laut Lang um geprüfte und gut erhaltene Gebrauchtware, die ohne Rückgaberecht und zusätzliche Garantie veräußert wird. Außerdem werden externe Aussteller unterschiedliche Produkte anbieten.

Beim Frühjahrsputz gilt das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Die Vorbestellung von Produkten ist dementsprechend nicht möglich. Die Kunden verladen und transportieren die erstandene Ware eigenständig. Die Bezahlung der Produkte erfolgt im Anschluss an der Kasse ausschließlich in bar.

Bei der Lang AG betreut Marlon Fischer die Aktion. Bei Rückfragen ist er unter der Email-Adresse marlon.fischer@lang-ag.com erreichbar. Die Lang Acadamy liegt in der Schlosserstraße 6 in 51789 Lindlar.