Grand Magic Hotel It's a Kind of Digital Signage Magic

Der Name Grand Magic Hotel klingt bereits wie ein Disney-Film. Das Hotel liegt tatsächlich in der Nähe des Disneyland Paris und es macht seinem Namen alle Ehre. Seit 2019 liegt es in den Händen des Investors Schroders, der den kompletten Empfangsbereich neugestalten ließ. Dafür beauftragte er das Studio Moment Factory, das für immersive Multimedia-Skulpturen auf der ganzen Welt bekannt ist. Im Grand Magic Hotel kreierte das Studio eine vom Erlebnispark-Feeling inspirierte Lobby, die sich wahrlich als magisch bezeichnen lässt. Die Bilder sprechen für sich.

Zwei Jahre lang arbeitet Moment Factory an diesem Hotelprojekt. Der Auftraggeber wollte dem Hotel eine Unterhaltungs-Komponente verleihen und damit eine „völlig neue Art von Besuchererlebnis“ schaffen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Schmuckstück des immersiven Empfangs ist die Grand Hall: eine Säulenhalle, die sich je nach Tageszeit in unterschiedliche Welten verwandelt – einen französischen Garten, einen Wasserpalast, einen Waldpavillon und eine Himmelsgalerie. Als Meister des Synchron-Contents schnitt Moment Factory die Animationen exakt auf jede einzelne Säule zu und ergänzte sie mit Beleuchtung an den Säulenbögen sowie passender Musik.

Die Multimedia-Architektur setzt sich aus 120 HD-LED-Screens von Samsung in 55 Zoll und 8 Screens in 85 Zoll zusammen. Außerdem sind zwei HD-Videoprojektoren installiert, 110 Frenetik-Scheinwerfer und 148 RGBW-Chauvet-Scheinwerfer. Die Produktion und Installation übernahm Tétris Design & Build. Das Studio Maison Numéro 20 designte die restliche Inneneinrichtung.

„Der Auftrag von Schroders gab uns die Möglichkeit, das Hotelerlebnis neu zu gestalten, indem wir unsere Erfahrung mit Themenattraktionen nutzen“, sagt Thomas Pintal, Creative Director von Moment Factory. „Durch multimediale Szenografie nehmen wir Besucher aller Altersgruppen mit auf eine immersive Reise.“ Mit der Umgestaltung wollte der Eigentümer Schroders einen Ort schaffen, wo Familien und Freunde zusammenkommen. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Kinosaal, Indoor-Erlebnispark und Lobby.