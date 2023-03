Achim Hofmann verlässt die Agentur Accessforbrands und fängt bei Green City Solutions an. Die Agentur, die auf OoH-Sonderumsetzungen spezialisiert ist, hatte er als CEO geleitet. Insgesamt war er 14 Jahre im Agenturgeschäft mit Fokus auf den Bereich Außenwerbung tätig. Jetzt soll er als Manager Business Development & Sales das DooH-Netz von Green City Solutions mit weiteren Vermarktern ausbauen. Green City Solutions ist hauptsächlich für seine 75-Zoll-Infoscreens bekannt, die einen Luftfilter aus Moos an der Rückseite haben – genannt Citybreeze.

“Digitale Außenwerbung ist aufgrund der Möglichkeiten der programmatischen Ausspielung verstärkt nachgefragt, tatsächlich nachhaltige und grüne Lösungen gibt es aber außer dem Citybreeze keine”, sagt Achim Hofmann. “Wir freuen uns sehr, mit Achim Hofmann einen ausgewiesenen Experten im Bereich der digitalen Außenwerbung für uns gewonnen zu haben, der auch aufgrund seiner Erfahrung im Beziehungsmanagement zwischen Städten und Kunden wertvolle Kompetenzen für den laufenden Rollout unseres Citybreeze mitbringt”, sagt Peter Sänger, CEO von Green City Solutions.

Die ersten Standorte hatte Green City Solutions 2022 aufgestellt. Vergangenes Jahr nahmen auch die ersten Vermarkter die Screens in ihr programmatisches Angebot auf. Dieses Jahr will Green City Solutions das aktuelle Netz von 20 Citybreeze-Screens mit 100 zusätzlichen Standorten in Deutschland erweitern.