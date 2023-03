Playdis, ein Tochterunternehmen on Instore-Music-Spezialist Heardis, hat einen Hatto, die Trophäe des Deutschen Werbefilmpreises, gewonnen. Die Filmmusik für den 8-minütigen Werbefilm „Immortal Love X G-Klasse“ für Mercedes-Benz Deutschland ergatterte die Trophäe in der Kategorie „Beste Komposition“. Verantwortlich für die Musik zeichneten Georg von dem Bussche und Jade Miranda.

Die Preisverleihung fand am 24. März 2023 in Hamburg statt. Insgesamt wurde der Hatto in 13 Kategorien übergeben. Nach der Preisverleihung feierten die Gäste auf der Aftershow-Party das 10-jährige Jubiläum des Deutschen Werbefilmpreises.

Die Projektbeteiligten für die ausgezeichneten Komposition: