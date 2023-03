Die Methoden von Klimaaktivisten, um im öffentlichen Raum für Aufmerksamkeit zu sorgen, sind oft umstritten. Der digitale Vermögensberater Growney entschied sich mit einer Plakataktion für eine subtilere Variante: Das Growney-Team versteckte sich hinter der erfundenen Immobilienfirma „The Rise Real Estate“. Als solche stellte sie Billboards in einigen norddeutschen Städten auf – auf Grundstücken in „unwirtschaftlicher Lage im Hinterland“, wie Growney angibt. Die Plakate lasen: „Hier entstehen die Strandimmobilien ihrer Zukunft.“ Wer in diese Grundstücke investiert, profitiert vom Klimawandel, verspricht die Fake-Kampagne.

Später erst überklebte Growney die Plakate und enttarnte sich. Aus „The Rise Real Estate“ wurde „Stop The Rise“. Growney will mit der Aktion zur Geldanlage in nachhaltige ETFs aufrufen. Konzept und Umsetzung der Kampagne realisierte die Hamburger Kreativagentur Philipp und Keuntje mit Fischerappelt.