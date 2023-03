Die Basketball-Community bekommt in Berlin ein neues Zuhause. Der Retail-Brand Kickz öffnet zu seinem 30. Geburtstag seine größte Filiale am Berliner Kudamm: das Home of Basketball. Hier dreht sich alles um den orangenen Lederball und den Lifestyle, der damit einhergeht. Der Store teilt sich in einen Lifestyle- und einen Performance-Bereich auf – oder auch in Hardwood und Concrete. Alles steht unter dem Motto „Never not Ballin“. LED-Wände über der Rolltreppe unterstreichen die Atmosphäre mit gebrandetem Content.

Auf dem typischen Parkettboden im Hardwood-Bereich kommt direkt Hallenflair auf. Hier finden Basketballer alles, was sie für ihren Sport brauchen: Unter anderem die Signature-Schuhe der NBA-Spieler von On-Court, Trainingsequipment und Gameday Accessoires, die ein Basketballer vor, während und nach dem Spiel benötigt.

Gegenüberliegend befindet sich die B-Ball Lifestyle Sektion, die sich durch massiven Betonboden vom Performance-Bereich abhebt. Hier sind alle Produkte zu finden, die den Basketball-Style abseits der Halle widerspiegeln, wie zum Beispiel Retro-Sneaker, NBA Fan Gear und Caps.

Das Herzstück des neuen Stores soll der Ballers’ Club sein. Ein kleine Membership Area für Basketballer, die vor oder nach ihrem Spiel unter Gleichgesinnten chillen wollen. Kickz stellt ihnen kostenlos Vibrationsmassage-Geräte von Hyperice zur Verfügung, die bei der Muskelregeneration helfen sollen. Auf einer PS5 können sie NBA2K zocken und sich an der Basket Bar bedienen lassen. In der Customization Area im Ballers Club lassen sich Kleidung und Caps individualisieren.

Das Design konzipierte das Berliner Büro Metrofarm, das Wert auf nachhaltige Elemente setzte. Alle Footwear-Träger im Store sind recycelte PET-Flaschen aus dem 3D Drucker. Der im Laden verwendete Beton soll unter reduziertem Wasserverbrauch hergestellt worden sein.