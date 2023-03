Das Alpenhotel Kitzbühel erneuert alle Fernseher in seinen Hotelzimmern und führt ein Digital Signage-System ein. Über zwei Jahre hinweg hatte das Hotel am Schwarzsee seine Anlage schrittweise erneuert – mit einem Infinity Pool, einem Restaurant am See, neuen Seeufer-Zimmern und einem Fitnessstudio mit Panoramablick. Die digitale Gästekommunikation war ein weiterer Schritt dieser Modernisierung, bei dem der Digital Signage-Integrator Peakmedia das Hotel unterstützte.

In den Zimmern entschied sich das Alpenhotel für 50-Zoll-Displays, in der Lobby für 65-Zoll-Formate. Auf den insgesamt 72 Screens läuft ein hauseigenes Programm, das den Gästen einen Überblick über das Areal gibt und sie über das Gesamtangebot informiert. Außerdem kann das Hotel seine Gäste über die Screens persönlich ansprechen. „Gäste der gehobenen Hotellerie erwarten sich einen individuellen Service und das rund um die Uhr. Gleichzeitig wollen sie als Person wahrgenommen werden“, sagt Maximilian Schultz, Geschäftsführer der Schultz-Gruppe.

Kommen die Gäste in ihr Zimmer, erscheint jetzt eine persönliche Begrüßung auf dem Screen. Über die Benutzeroberfläche können sie auch ihre Rechnung abfragen oder sich Tipps für Unternehmungen einholen. Das Hotel wiederum nutzt den Kommunikationskanal für Up- und Cross-Selling. Alle Inhalte präsentieren sich in einheitlichem Corporate Design.