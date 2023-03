Der Trade and Industry Tower – kurz TI Tower – in Hongkong beherbergt mehrere Regierungsabteilungen, unter anderem das Handels- und Industrieministerium. Das besondere an diesem 2015 eröffneten 22-stöckigen Turm ist, dass er energieautark ist: Den täglichen Energieverbrauch decken ein Fotovoltaik-System, ein solarbetriebenes Warmwassersystem, ein Solarkamin und weitere Anlagen ab. Diese Maßnahmen kommuniziert der TI Tower über ein interaktives Digital Signage-System in der Lobby. Dafür kommen unter anderem die berührungslosen Touch-Sensoren von Zytronic zum Einsatz.

Auf gewöhnliche Touch-Technologie wollte man im TI Tower aufgrund von Hygienebedenken verzichten. Deshalb entschied sich der Integrator und Software-Anbieter Aspis in diesem Fall für die Zybrid-Hover-Technologie, mit der man einen Touchscreen aus bis zu 5 Zentimeter Entfernung bedienen kann. In der Lobby des TI Towers ist sie in ein 21-Zoll-Display integriert, das auf einem Podest montiert ist. Hier können Besucher die Umweltbilanz und weitere Gebäudeinfos einsehen. Direkt darüber hängt ein 80-Zoll-Screen, der die aufgerufenen Informationen gut leserlich anzeigt.

Aspis entwickelte für diese Screens ein Softwarepaket, das Daten aus dem Gebäudemanagementsystem zu der erzeugten Energie und den CO2-Emissionen des Gebäudes sammelt und abrufbar macht. Damit Benutzer den Screen nicht versehentlich berühren, ist das User Interface auf die Touch-freie Anwendung angepasst: Es verwendet größere Symbole und einen breiteren Abstand zwischen den einzelnen Touch-Feldern.