Absen hat die Ernennung von Vegard Børresen zum Business Development Manager für die nordische Region und Dawid Laskowski zum Business Development Manager für Polen bekanntgegeben. Mit dieser Erweiterung des Teams sollen die Kundenbeziehungen durch direkte Unterstüzung vor Ort gestärkt werden.

Vegard Børresen bringt Erfahrungen im Vertrieb und in der regionalen Entwicklung mit, zuletzt war er für eine andere LED-Marke als Business Development Director in der nordischen Region tätig. „Ich freue mich sehr, zu Absen zu kommen und an der Spitze der LED-Technologie zu stehen“, sagt Vegard Børresen. „Absen versteht und respektiert, dass die regionale Geschäftsentwicklung kulturelle Nuancen hat. In meiner Funktion kann ich den Service und die Unterstützung vor Ort einbringen und damit den technischen Support ergänzen, den die Kunden bei der Zusammenarbeit mit Absen erhalten.“

Dawid Laskowski verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und regionales Management auf dem Digitaldruck- und AV-Markt. Während seiner neunjährigen Tätigkeit als Country Manager für Polen und die baltischen Staaten bei Christie Digital Systems sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Projektmanagement, in der Entwicklung von Kunden- und Partnerbeziehungen sowie in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, von Forschung und Entwicklung über technische Dienstleistungen bis hin zu Marketing und Logistik. Er kommentiert: „Absen ist voll von aufgeschlossenen, enthusiastischen und engagierten Menschen, die bereit sind, die unglaublichsten Projekte in Angriff zu nehmen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und Marktkenntnisse bei Absen einzubringen, damit wir unsere Ziele in diesem Gebiet erreichen können.“

Ruben Rengel, Vice President of Global Business Development, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir Dawid und Vegard in unser Team aufnehmen konnten; sie sind ideal positioniert, um Kunden zu unterstützen und neue Möglichkeiten in ihren jeweiligen Regionen zu erschließen. Ihr tiefes Verständnis für ihre Regionen und ihr umfangreicher Hintergrund im AV-Sektor passen perfekt zu unseren Anforderungen in Europa. Wir sind gespannt, welche neuen Dinge mit diesen beiden Ernennungen auf uns zukommen werden.“