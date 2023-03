Infiled holt Adam Coleman als Director of Technical Services in sein Nordamerika-Team. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der AV-Branche, unter anderem in der Fertigung, Systemintegration und im Vertrieb. Adam Coleman soll sich bei Inifiled um die technischen Anforderungen der Kunden kümmern.

Adam Coleman kommt von PPDS, wo er als LCD and dvLED Solutions Manager tätig war. Davor war er Senior Manager der North American Academy von LG. „Ich habe eine Leidenschaft für Organisation, Mentoring und Prozessdesign/-implementierung“, sagt Adam Coleman. „Im Laufe meiner Karriere habe ich mit vielen Abteilungen, Gruppen und Bedürfnissen zusammengearbeitet. Ich freue mich darauf, dies mit dem wunderbaren Team von Infiled zusammenzubringen und das Geschäft auszubauen.“

Laut Infiled-Geschäftsführer Henry Ambrose stellt Adam Coleman’s Position eine dringend benötigte Kundenressource dar. „Die Bewältigung schwieriger technischer Herausforderungen ist eine Schlüsselkomponente für den Erfolg von Infiled“, sagt er. Adam Coleman soll sicherstellen, dass die DV-LED-Lösungen die Bedürfnisse der Kunden erfüllen. Zusätzliche soll er sich auf Schulungen konzentrieren.