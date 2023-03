Personalien Frank Vallenga wird VP of SaaS Sales bei Broadsign

Broadsign ernennt Frank Vallenga zum Vice President of SaaS Sales. In der neu geschaffenen Position soll er potenzielle und bestehende Kunden unterstützen, ihr OoH-Geschäft aufzubauen und zu skalieren. Frank Vallenga ist selbsternannter OoH-Entusiast. Zu Broadsign kam er 2015 als Sales Director, wurde aber nach kurzer Zeit zum Head of Sales für EMEA und APAC befördert. Davor war er für den Computer-Hardware-Hersteller Aopen tätig, der unter anderem Abspielgeräte für die OoH-Branche fertigt. Auch im Vertrieb bei Live-Events und im Fernsehen hat er Erfahrung.

„Broadsign erweitert sein Serviceangebot und seinen Kundenstamm in einem unglaublich schnellen Tempo“, sagt Frank Vallenga. Dadurch habe er während seiner bisherigen Zeit bei Broadsign viel gelernt und neue Verantwortung übernehmen können. Maarten Dollevoet, Chief Revenue Officer von Broadsign, sagt: „Da Broadsign weiter wächst und seine Angebote ausbaut, ist eine starke Führungspersönlichkeit von entscheidender Bedeutung, und Frank ist die ideale Person, um diese neue Rolle zu gestalten.“