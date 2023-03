Mike Weber ist jetzt Teil der Geschäftsführung von Interactive Scape. Als Chief Commercial Officer und Prokurist verantwortet er die marketing- und vertriebsstrategische Ausrichtung des Berliner Unternehmens. Er berichtet an die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Hauke Helmer und Ulrich Mangold. Mike Weber war drei Jahre lang als Key Account- und Marketing-Manager für Interactive Scape tätig. Der Anbieter ist für seine Multitouch-Technologie mit Objekterkennung, genannt Scape X, bekannt.

Mike Weber sagt: „Für mich als Marketer ist es ein Traum bei einem solch technologiegetriebenen, innovativen und perfektionistischen Unternehmen wie Interactive Scape für mehr Bekanntheit zu sorgen und die Produkt- und Kommunikationsstrategie generell zu erweitern und zu schärfen. Ein einzigartiges Produkt, ein unglaublich motiviertes, innovatives Team und ein stetig wachsender weltweiter Markt – da musste ich nicht lange überlegen.“

Nach vielseitigen Stationen in Agenturen sowie in Automotive-, Fashion- und Non-Profit-Unternehmen bringt der studierte Marketing Manager ein breites Know-how mit, das bei der strategischen Neuausrichtung und der weitergehenden Internationalisierung von Interactive Scape helfen soll. Nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit mehrheitlich im ganzheitlichen Projektgeschäft rund um interaktive Multitouch-Objekterkennung angesiedelt war, soll nun das weltweite Partnernetzwerk und das Hardware-Produktgeschäft stärker in den Fokus rücken.

Klassische Einsatzbereiche von Scape X sind aktuell interaktive Präsentationen in Museen, in Showrooms, am POS und auf Messen. Laut Interactive Scape gibt es zunehmend auch Projekte und Anfragen für geschäftskritische und sicherheitsrelevante Prozesse, wie Kontrollzentren oder Smart-City-Konzepte.