Umdasch Digital Retail verplichtet Thomas Gregorsitza. Seit Februar ist er als Key Account Manager beim Unternehmen tätig. In dieser Position soll er namhafte Retail- und Corporate-Kunden betreuen. Ein Fokus seiner Arbeit soll sein, das Kundeninteresse nach Green Signage-Lösungen zu bedienen. Mit der Neubesetzung will Umdasch den Vertrieb in Deutschland stärken und die Kunden in Norddeutschland besser betreuen.

„Ich möchte gemeinsam mit unseren Kunden als Partner im Transformationsprozess des Retails, verbunden mit dem Game Changer und Änderungstreiber Nachhaltigkeit, digitale Lösungen realisieren und freue mich, für Bestands- und Neukunden große Digital Signage-Rollout-Projekte nachhaltig zusammen umzusetzen“, sagt Thomas Gregorsitza.

Der Digital Signage-Branche ist Thomas Gregorsitza sowohl aus seiner vorherigen Station bei Accenta als auch seinen rund zehn Jahren bei Mood Media bekannt. Insgesamt verfügt er über 20 Jahre Branchenerfahrung im Projektmanagement und Vertrieb.