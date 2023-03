David Berggren ist seit 1. März der neue CFO von Visual Art. Mit der Ernennung will der schwedische Integrator seinen Wachstumskurs der letzten Jahre fortsetzen. Die Erfahrung in der strategischen Finanzplanung, über die David Berggren verfügt, soll diese Expansionspläne vorantreiben.

CEO Pontus Meijer sagt: „Wir freuen uns sehr, David bei Visual Art willkommen zu heißen. Mit seinem umfangreichen Finanzwissen und seiner Erfahrung in wachstumsstarken Unternehmen sind wir zuversichtlich, dass er eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein wird, während wir unser Geschäft weiter ausbauen und uns auf einen Börsengang im kommenden Jahr vorbereiten.“

Visual Art konnte in den letzten Jahren mit Subway, Lego, Joe & the Juice und Nio neue Großkunden gewinnen. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über Kunden in einer Reihe von Branchen, darunter Einzelhandel, QSR und Gastgewerbe.

„Ich freue mich, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens zu Visual Art zu stoßen. Visual Art hat den Ruf, seinen Kunden innovative Digital Signage-Lösungen zu liefern, und ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Ziele in Bezug auf profitables Wachstum und einen Börsengang zu erreichen“, sagt David Berggren. Zuvor war er CFO beim schwedischen Glasfaser-Anbieter Eastern Lights.