Uniformen aus der Renaissance, eine mehr als 500 Jahre alte Geschichte: Die Päpstliche Schweizergarde, die den Papst und den Papstpalast in der Vatikanstadt bewacht, faszinieren durch die chronologische Ambivalenz: einerseits das Bild eines Gewalthaufens aus der Renaissance, andererseits das einer modernen Sicherheits-Einheit des 21. Jahrhunderts.

Nun gab es eine technologische Aufrüstung auf der Kommunikationsseite: Die 135 Mitglieder der Schweizergarde wurden mit robusten Samsung Galaxy-Geräten wie dem Galaxy XCover Pro und der Galaxy Tab Active-Serie ausgerüstet. Mit einem IP67- oder IP68-Schutz und einer speziellen Touchtechnologie können die Gardisten die Tablets beispielsweise auch mit nassen Handschuhen bedienen.

Samsung Knox für Vatikan-Schutz

Hinzu kommt die Knox-Suite von Samsung, eine Plattform für die Verwaltung mobiler Geräte, die IT-Administratoren dabei hilft, Geräte je nach den Anforderungen zu konfigurieren und zu verwalten. Mit den verschiedenen Knox-Funktionen lassen sich die Anforderungen der Schweizergarde in Sachen Cybersicherheit und Betriebszuverlässigkeit abdecken.

„Wir haben jetzt robustere Tablets, was weniger Reparaturen bedeutet und weniger Geräte, die ersetzt werden müssen“, kommentiert Manuel von Däniken, Head of Media bei der Schweizer Garde.

Zum Beispiel kann die Garde den Inhalt von Geräten aus der Ferne einschränken und bestimmte Funktionen, wie Kameras und Mikrofone, zu bestimmten Zeiten deaktivieren. Wenn ein Gerät gestohlen wird oder verloren geht, kann es schnell gesperrt oder gelöscht werden.

Die Funktion Knox Manage gibt der Schweizergarde auch die Möglichkeit, die Nutzung von Apps einzuschränken. Damit wird die Ablenkung der Wachen minimiert – sie können sich ganz auf ihren Dienst und die hierfür notwendigen Apps konzentrieren. Mit dieser Funktion können auch Geräte in sensiblen Situationen eingeschränkt werden, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Knox Manage könnte zum Beispiel während des nächsten päpstlichen Konklaves eingesetzt werden, um Informationen und Kommunikation zu schützen, während wichtige Entscheidungen getroffen werden.

Gleichzeitig bietet Samsung der Schweizergarde einen kontinuierlichen Support an, damit technische Fragen und Probleme schnell gelöst werden können.

Nächste Samsung-Aufrüstung für Schweizergarde?

Zum Use Case im Vatikan hat Samsung auch ein Video veröffentlicht.

Die Digitalisierung der päpstlichen Schutztruppe schreitet also voran. Doch hier muss nicht Schluss sein. Kurze Sequenzen im Video legen nahe, dass der Control Room noch nicht dem State of the Art entspricht – zweckentfremdete Office-Screens und Windows-Oberflächen legen nahe, dass noch Luft nach oben ist. Vielleicht mit einer schönen The-Wall-Anwendung? Samsung Knox ist schließlich auch mit Digital Signage-Applikationen einsetzbar.