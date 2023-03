Für seinen Standort in Göttingen sucht xplace eine/n Product Owner*in mit Affinität für IoT-Geräte. Er/sie soll sich um den Bereich Sensorik kümmern. Es folgt die offizielle Stellenausschreibung:

Gesucht: Product Owner (m/w/d) Bereich Sensorik

Xplace ist internationaler Lösungsanbieter und Systemintegrator für die Digitalisierung der Customer Journey am Point of Sale. Das Unternehmen realisiert internationale Gesamtprojekte für Händler und Hersteller aus einer Hand und verfügt über umfassendes Beratungs- und Umsetzungs-Knowhow entlang der Digital Signage Value Chain. Unterstützt wird das Göttinger Headquarter dabei von internationalen Niederlassungen und Servicepartner. Xplace betreut mehr als 5.500 Standorte in über 70 Ländern auf allen Kontinenten.

Deine Aufgaben

• Du wirst Product Owner*in von xplace-Kerntechnologien im Bereich Sensorik und Datenanalyse

• Du bist verantwortlich für Applikationen, mit denen Einzelhändler anonym das Verhalten ihrer Kunden analysieren und nutzbar machen

• Du hast direkten Kundenkontakt, nimmst Anforderungen auf und verhandelst deren Umsetzung zusammen mit Deinen Kollegen aus Projektmanagement und Sales

• Du schließt und betreust strategische Partnerschaften, um das vorhandene Portfolio zu ergänzen

• Du bist verantwortlich für den kompletten Produktlebenszyklus, von der Ideengenerierung bis zur Umsetzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung

• Du verwandelst komplexe Softwareanforderungen in verständliche User Stories und priorisierst den Productbacklog

• Du beobachtest den Markt und leitest Empfehlungen für das Business Development ab

• Du bist stets in enger Abstimmung mit Marketing, Innovation, Produktentwicklung und Vertrieb

• Du behältst wichtige Kennzahlen im Blick und ermittelst fortwährend den Produkterfolg

Dein Profil

• Du hast praktische Erfahrung im Produkt- und Projektmanagement

• Du hast praktische Erfahrung mit agilen Methoden (Scrum, Kanban)

• Ein hoher Grad an Selbstorganisation, Gewissenhaftigkeit und Teamfähigkeit zeichnet Dich aus

• Du bist zuverlässig bei der Projektbetreuung (Kontrolle, Fehleranalyse, Einhalten von Zielvorgaben)

• Du verfügst über sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

• Idealerweise hast du Erfahrung im Umgang mit IoT-Devices

• Du kannst Dich immer wieder für neue Ideen begeistern und wirst nicht müde, diese bis zu einer Business-Entscheidung weiterzuentwickeln

Unser Angebot

• Uns eint der gemeinsame Anspruch, qualitativ hochwertige und langfristig wartbare Software zu erstellen, daher bieten wir Dir ein innovatives Arbeitsumfeld und eine Aufgabe mit langfristigen Perspektiven in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

• Du arbeitest in einem modernen, produktorientiertem Organisationsmodell mit flachen Hierarchien

• Eine teamorientierte angenehme Arbeitsatmosphäre, in der Du teamübergreifend Unterstützung bei allen Fragen und Schwierigkeiten erhältst, ist für uns selbstverständlich

• Flexible Arbeitszeiten und unbegrenztes mobiles Arbeiten

• Kaffee- und Wasserflat sowie ein firmeneigener Fitnessraum und Recreation-Bereiche

• Eine betriebliche Altersvorsorge mit attraktiven Arbeitgeberzuschüssen

Kontakt

Bei Interesse geht es hier zum Stellenportal mit allen wichtigen Informationen.