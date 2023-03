Die Mediaagenturgruppe Wavemaker Germany hat Kristina Klein zur neuen Managing Director Kundenberatung befördert. In dieser Position übernimmt die Mediaexpertin ab sofort die Leitung eines Beratungsteams am Standort Düsseldorf. Zudem soll sie das Service-Angebot der Kundenberatung standortübergreifend ausbauen. Kristina Klein berichtet direkt an Dirk Fromm, Chief Client Officer bei Wavemaker Germany.

Für ihre Aufgaben wird die heute 34-Jährige die Wavemaker-Strategie der „Positive Provocation“ nutzen: gemeinsam mit dem Kunden den Status Quo datenbasiert zu hinterfragen. „Positive Provocation bedeutet in erster Linie, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen“, kommentiert Kristina Klein. „Dies geschieht idealerweise im Kollektiv, um daraus spannende Ansätze zu entwickeln, die Wachstum für und mit unseren Kunden erzielen. Auf diese neue Aufgabe freue ich mich ganz besonders.“

Mit der neuen Berufung setzt Kristina Klein ihre langjährige Karriere bei Wavemaker Germany fort. Insgesamt bringt sie mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Mediaberatung von Agenturkunden mit, unter anderem aus den Bereichen FMCG, Beauty, Entertainment und Dienstleistungen. Zuletzt verantwortete die studierte Marketing-Strategin als Managing Partner von Wavemaker Germany mehrere Kundenteams; unter anderem baute sie 2022 das Team für den Kunden Audible in Deutschland auf. Zuvor führte sie als Account Director in der Kundenberatung verschiedene Agenturkunden im operativen Tagesgeschäft und der strategischen Entwicklung. Bereits vor dem Zusammenschluss von MEC und Maxus verantwortete Kristina Klein für MEC Analytics & Insights zahlreiche strategische Projekte und begleitete unter anderem den Roll-out von Momentum auf dem deutschen Markt.