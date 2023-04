Die Ad Alliance und LG Ad Solutions haben für Deutschland eine Kooperation vereinbart. Damit kann die Ad Alliance, die unter anderem RTL Deutschland vermarktet, nun einen kombinierten Einkauf für datengesteuerte CTV-Werbung innerhalb der intelligenten Benutzeroberfläche von LG-TVs anbieten.

Die Partnerschaft ist laut der Ad Alliance für ein Jahr exklusiv und knüpft an der bereits bestehenden Vermarktungspartnerschaft mit der internationalen Schwester RTL Ad Alliance an. Nach dem Start in Italien wird die Zusammenarbeit nun auf Österreich, die Schweiz und, mit der Ad Alliance, Deutschland ausgeweitet.

Smart TV ermöglicht Zielgruppen-Ansprache

Dank dieser Zusammenarbeit können zum Beispiel Werbetreibende spezifische Zielgruppensegmente adressieren, die unter anderem auf Altersgruppen, soziodemografischen Daten sowie auf anderen Interessen basieren. Dazu gehören auch Haushalte, die ihren Smart TV nicht an das lineare Kabel- oder Satellitenfernsehen angeschlossen haben.

LG Ad Solutions soll bei der Ad Alliance eine Brücke zwischen dem linearen Fernsehen und dem On-Demand-Konsum schließen. Dabei sind alle Inhalte interaktiv, wodurch Zuschauer direkt auf die beworbenen Produkte zugreifen können.

Ed Wale, VP Europe LG Ad Solutions, erklärt: „LG Ad Solutions expandiert auf internationaler Ebene und in Kooperation mit Ad Alliance und RTL AdAlliance erweitern wir unsere Möglichkeiten, in Europa mehr als neun Millionen LG Smart TVs zu erreichen. Damit erhalten noch mehr Werbetreibende in Europa Zugang zu fortschrittlichem Audience Targeting auf Basis unserer proprietären Daten, zu Premium-Werbeplatzierungen auf dem LG Smart TV Homescreen sowie die Möglichkeit, Mediabudgets sowohl für lineare als auch für internetfähige TV-Geräte zu optimieren – all das wird von einem hochspezialisierten lokalen Team auf den Markt gebracht.“

„Smart TVs sind ein Gamechanger für das Medium TV, die Zusammenarbeit mit LG Ad Solutions ist daher eine wichtige strategische Partnerschaft und eine attraktive Ergänzung zu unserem Portfolio“, sagt Frank Vogel, Geschäftsführer der Ad Alliance. „Die Attraktivität und hohe Nachfrage nach CTV-Werbung liegt in der Kombination aus den hohen Reichweiten des TV-Screens und der Adressierbarkeit von hohen Affinitäten. Durch diese Kooperation können wir auf LG-Geräten den ‚First Touchpoint‘ auf dem Big Screen bieten – prominent, reichweiten- und zielgruppenstark. Darüber hinaus haben Werbepartner bei Bedarf die Möglichkeit eines pan-europäischen Connects über unsere Schwester RTL Ad Alliance.“ Die Schwestergesellschaft wird LG Native Ads in ihrem Portfolio für internationale Werbekampagnen repräsentieren.