Ab sofort verstärkt Kerstin Lachmann als Managing Director die Geschäftsführung von OMD. Sie wird sich in dieser Funktion vor allem um die Teams am Hamburger Standort kümmern. Zusammen mit Frank Knebel wird sie die Betreuung der Kunden am Hamburger Standort sowie die Führung und Weiterentwicklung der Kundenteams verantworten. Im Fokus stehen sollen dabei vor allem der Ausbau der strategischen Beratungsleistung sowie der Ausbau des Neugeschäfts.

Seit 19 Jahren ist Kerstin Lachmann bereits im Mediageschäft. Zuletzt zeichnete sie als Mitglied der Geschäftsleitung von Mindshare für den Bereich „Business Development & Strategy“ verantwortlich. Zuvor war die 46-Jährige mehr als zehn Jahre im Client Service tätig, unter anderem als Global Client Lead für Lufthansa. Ihr Verständnis für die Herausforderungen von Kunden und ihr breites Erfahrungsspektrum bei Kommunikationslösungen soll OMD dabei helfen, die wachsenden Anforderungen an die Kundenberatung optimal zu bewältigen.

„Know-how in vielen Marketing-Bereichen“

„Ich freue mich schon sehr darauf, die OMD-Kunden in ihren Kommunikationsherausforderungen zu beraten und ihr Partner sein zu dürfen, Media zukunftsorientiert für nachhaltiges Wachstum einzusetzen. Innovationsgeist und die strategische Beratung von Kunden in transformativen Prozessen, lagen mir schon immer besonders am Herzen. Daher habe ich die Entwicklung von OMD in den letzten Jahren mit großem Interesse verfolgt und war direkt begeistert, als ich von der Möglichkeit in Hamburg erfahren habe“, erklärt Kerstin Lachmann.

René Coiffard, CEO OMD Germany, kommentiert: „Kerstin bringt einen Background und Skills mit, die Kunden in Zeiten dauerhafter Transformation von uns einfordern. Sie ist nicht nur eine ausgewiesene Media-Expertin, sondern verfügt über exzellentes Know-how in vielen Marketing-Bereichen, mit dem sie in der Lage ist, für unsere Kunden in Zeiten stetig steigender Komplexität maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Nicht zuletzt hat uns Kerstin aber auch als offenherzige und zielstrebige Person von sich überzeugt, womit sie als Mensch hervorragend zu OMD passt und unser Leadership-Team bereichern wird.“