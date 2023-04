LED-Hersteller Infiled will international den Festinstallationssektor stärken und verpflichtet dafür Rick Bortles als Senior Vice President of Strategy North America an Bord. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im DV-LED-Bereich und einer großen Anzahl von internationalen Installationen, für die er verantwortlich war, verstärkt er das Nordamerika-Team, um den Vertrieb weiter auszubauen.

„Infiled ist seit vielen Jahren in Sachen DV-LED führend bei Live-Events, virtuellen Produktionen und Rental Staging. Mein Ziel ist es, den Weg für Wachstum im Markt für Festinstallationen zu ebnen“, sagt Rick Bortles. „Ich lebe nach dem Motto: ‚Ich verlasse etwas besser, als ich es vorgefunden habe‘, und das ist meine Absicht bei Infiled.“

„Unser nordamerikanisches Infiled-Team hat sich schnell entwickelt, und ich bin mir sicher, dass wir mit der Aufnahme von Rick in unser Team einen deutlichen Zuwachs erleben werden. Er ist in der LED-Herstellergemeinschaft weithin als Vordenker bekannt, und genau das erwarten wir mit ihm als Vice President of Strategy. Wir heißen Rick in unserem globalen Team willkommen und freuen uns auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen“, sagt Henry Ambrose, Geschäftsführer von Infiled.

Das Wachstum im Bereich Festinstallationen soll sowohl über den indirekten als auch den direkten Vertriebskanal erfolgen. Zudem kündigte Infiled weitere Neuverpflichtungen an.