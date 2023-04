In einer Stadt wie Florenz, deren Straßen vom Geist der Vergangenheit durchweht werden, baute man einen Tunnel zur Gegenwart: Eine digitale Gallerie verbindet die Kathedrale von Florenz mit der Bahnstation Santa Maria Novella. Der italienische Digital Signage-Integrator M-Cube installierte hier 400 einzelne LED-Module und insgesamt 30 Millionen Pixel. Insgesamt 25 Meter lang ist der öffentlich zugängliche Tunnel.

Die digitalen Inhalte laufen auf der hauseigenen CMS-Plattform von M-Cube, der DXP One. Sechs synchronisierte 4K-Mediaplayer treiben die LED-Module an. Der Content zieht sich nahtlos über alle drei Flächen des Tunnels. Es scheint, als wäre die Gallerie als Schaufläche für immersive Digitalkunst gedacht. In einem Video von M-Cube sieht es aber auch danach aus, als würden hier Promotions für Filme laufen.

