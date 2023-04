Flyeralarm liegt weiterhin auf Wachstumskurs und sucht zur Verstärkung einen Product Manager m/w/d für den weiteren Ausbau und die technische Weiterentwicklung

Product Manager m/w/d Digital Signage

Schon gewusst? Wir zählen zu den größten deutschen E-Commerce-Unternehmen und suchen nach Verstärkung in Würzburg.

Digitale Kommunikation findet für Dich nicht nur in privaten Chats auf dem Smartphone, sondern auch in großem Rahmen auf ausladenden Multiscreens statt? Egal ob am Hotelempfang, an der Gastrotheke, in Stores oder auf Messen – Du sprühst vor Ideen, was das Einsatzgebiet von Digital-Signage-Systemen angeht? Noch dazu bist Du ein Kommunikationstalent? Prima, dann suchen wir Dich als Product Manager m/w/d Digital Signage.

Deine Mission sind der Ausbau und die technische Weiterentwicklung unserer Digital-Signage-Lösung. Um die voranzutreiben, erarbeitest Du Vermarktungsstrategien, die vornehmlich im Bereich Cash and Carry angewendet werden. Außerdem schaffst Du Synergien innerhalb der FLYERALARM Gruppe und entwickelst neue, interdisziplinäre Lösungsansätze.

Deinem wachsamen Auge entgeht nichts? Ideal, denn Du behältst unsere Mitbewerber im Blick und überprüfst unsere Angebote und Produkte kontinuierlich auf Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Der Servicegedanke steht bei Dir dabei immer an erster Stelle, denn eine zufriedene Kundschaft ist für Dich die größte Belohnung. Du betreust unsere Kundinnen und Kunden und stehst Ihnen bei Fragen, Wünschen und Problemen beratend zur Seite. Dazu gehört auch das Vorbereiten von Workshops, Webinaren sowie die Vertriebsunterstützung vor Ort.

Klingt wie ein Job, den Du nur zu gern übernehmen willst? Großartig. Dann sende uns jetzt Deine Bewerbung. Wir freuen uns darauf!

Du hast Dich in der Beschreibung wiedergefunden?

Du hast ein Studium im Marketing- oder IT-Bereich oder in einer vergleichbaren Fachrichtung absolviert

Du konntest bereits Berufserfahrung in der Organisation und Abwicklung von Projekten im IT- oder Digitalbereich sammeln

Du glänzt im besten Fall mit Kenntnissen auf den Gebieten Digital Signage, Video-Installation und Professional Displays

Du hast Projekterfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen

Du besitzt das nötige Know-how für die Entwicklung neuer Lösungs- und Vermarktungskonzeptionen im Hinblick auf Digital-Signage-Plattformen

Du verfügst über eine ausgeprägte Affinität zu digitalen Medien

