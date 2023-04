New York DooH unterstützt "We love NYC"-Kampagne

Dieses Jahr legte New York seine berühmte „I love NY“-Kampagne wieder auf. Die ursprüngliche Kampagne wurde in den 1970er-Jahren gelauncht, das weltberühmte Visual dazu stammte von Milton Glasner. Für 2023 gab es eine neue, adaptierte Version des bekannten Logos. Die aktuelle Kampagne mit dem modifizierten Schriftzug „We love NYC“ (also „New York City“) soll den Wiederaufschwung der Großraummetropole nach der Pandemie symbolisieren und mittragen.

Diese Kampagne wird auch von Outfront, einer der größten OoH-Unternehmen in New York, unterstützt. Unter anderem stellte Outfront Premium-Inventar am Times Square zur Verfügung, das parallel zur großen eröffnenden Pressekonferenz der Kampagne das Motiv zum ersten Mal ausspielte. Die Spots werden für die Dauer der Kampagne laufen, weiterhin wird diese auf analogen Plakaten im Großraum New York City gezeigt.

We love New York City – auch in der U-Bahn

Des Weiteren promotet Outfront im Kampagnenzeitraum die Kernbotschaften in den Digital Signage-Systemen seiner Transit-Netzwerke im New Yorker Nahverkehrssystem. Das beinhaltet die Metro, Busse und Screens an Stadtmöbeln. Die Botschaften konzentrieren sich darauf, wie die New Yorker helfen können, die Stadt zu verbessern, der öffentlichen Sicherheit Vorrang zu geben, kleine Unternehmen zu unterstützen und sich um Parks und Müllsäuberungen zu kümmern.

„Outfront ist sehr stolz darauf, die Partnerschaft für New York City zu unterstützen, um ‚We love NYC‘ zu verbreiten“, sagt Phil Stimpson, East Region EVP bei Outfront Media. „Als Lebensnerv von New York City sind die U-Bahn und das gesamte öffentliche Nahverkehrssystem lebenswichtig für den Alltag der New Yorker, ihre Unternehmen und das Wachstum unserer Wirtschaft.“

Die neue „I Love NYC“-Kampagne stieß in der Öffentlichkeit nicht nur auf Gegenliebe. Viele kritisierten, die Imitation des ursprünglichen Logos sei misslungen.