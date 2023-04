2021 startete der chinesische Display- und LED-Anbieter Maxhub, eine Tochter der CVTE-Group, seine Expansion nach Europa. Zusätzlich zu Screens führt Maxhub weitere Produkte für verschiedene Collaboration-Szenarien im Angebot.

Nun kündigte das Unternehmen an, im niederländischen Rotterdam ein neues Logistikzentrum zu eröffnen. Eine europäische Anlaufstelle, sei „der nächste logische Schritt“, um Produkte schnell und zuverlässig zu den Kunden liefern zu können.

Vor allem die Lieferzeiten sollen durch das Zentrum verkürzt werden. Der Hafen von Rotterdam, der größte Tiefseehafen Europas, spiele für die Belieferung aus Asien eine wichtige Rolle.

„Das Logistikzentrum in Rotterdam ist essenziell für unsere europäische Expansionsstrategie. Die Vorteile des Standorts sprechen für sich, da der Hafen einerseits perfekt an das internationale Handelsnetzwerk angebunden ist und uns andererseits einen zentralen Umschlagplatz in Europa bietet. So profitieren unsere Kunden von kurzen Lieferzeiten“, erklärt Kevin Wang, Europe Sales Director von Maxhub.

Zusätzlich plant Maxhub Showrooms an verschiedenen Standpunkten in Europa.