Das österreichische Unternehmen Solarfocus bietet Biomassekessel, Solaranlagen, Fotovoltaik-Paneele und Wärmepumpen aus einer Hand. Nun wollte der oberösterreichische Betrieb seine Bekanntheit steigern und setzte dafür auf klassische Out-of-Home-Werbung. Ebenfalls wichtig: Die Zusammenarbeit mit Partner-Installateuren sollte hervorgehoben werden, weshalb die passenden Ansprechpartner ebenfalls auf dem Plakat zu sehen waren.

Für die Kampagne arbeitete Solarfocus mit Epamedia zusammen. „Wir haben uns in den letzten 30 Jahren schon einen Namen gemacht, aber wir hoffen, dass durch die Kampagne noch mehr Leute auf unsere qualitativ sehr hochwertigen Produkte aufmerksam werden“, erläutert Birgit Gröbner, Solarfocus-Mitarbeiterin und Koordinatorin der Kampagne. „Wir produzieren außerdem hier vor Ort und tragen so einen Teil dazu bei, dass hier in der Region Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden.“