Ohne AI scheint heute nichts mehr in der IT zu gehen. Auch für Digital Signage-Applikationen wird künstliche Intelligenz immer relevanter – sowohl direkt im und am Device als auch primär natürlich in der Cloud. Amazon (AWS), Microsoft (Azure) und Google (Cloud) sind im Service-Cloud-Geschäft führend und haben sich zum Ziel gesetzt, neuen AI-Anbietern Paroli zu bieten. Insbesondere beim Thema Generative AI ist mit Open AI seit Herbst 2022 ein Boom ausgebrochen.

Die Nachricht, dass Sony Semiconductor Solutions Corporation eine strategische Investition in Raspberry Pi tätigt, soll Sonys eigene AI-Plattform Aitrios nun auch in die B2B-Minicomputer an die Edge beziehungsweise On Device bringen. Schon seit vielen Jahren ist Sony als Lieferant und Komponentenproduzent – unter anderem mit Bildsensoren – für Raspberry Pi tätig. Die Minderheitsbeteiligung soll nun die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen festigen, um dem Raspberry-Pi-Ökosystem eine Entwicklungsplattform für die Edge-AI-Geräte zur Verfügung zu stellen.

Weit mehr als ein Bastelcomputer

„Unser Ziel ist es, einer Vielzahl von Branchen einen neuen Mehrwert zu bieten und sie bei der Lösung von Problemen mit unserer innovativen AI-Sensortechnologie auf der Basis von Bildsensoren zu unterstützen“, sagt Terushi Shimizu, Präsident und CEO der Sony Semiconductor Solutions Corporation.

„Die Sony Group ist ein langjähriger und geschätzter strategischer Partner. Unsere bereits bestehende Beziehung umfasst die Auftragsfertigung sowie die Bereitstellung von Bildsensoren und anderen Halbleiterprodukten“, erklärt Eben Upton, CEO von Raspberry Pi. „Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, unsere Partnerschaft zu erweitern, indem wir die KI-Produkte von Sony Semiconductor Solutions in das Raspberry Pi-Ökosystem einbringen und unseren Anwendern helfen, spannende neue Machine-Learning-Anwendungen zu entwickeln.“

Raspberry Pi hat sich in den vergangenen Jahren von einer reinen Bastelcomputer-Plattform zu einem ernstzunehmenden B2B-Anbieter entwickelt. In der Digital Signage-Branche setzt unter anderem Sharp/NEC auf Raspberry-Pi Slot-in PCs für professionelle Displaylösungen als Alternative zu festeingebauten SoC. Typische Use-Cases sind FIDS-Screens an Flughäfen.