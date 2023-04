Samsung Electronics holt einen neuen Präsidenten für Österreich und die Schweiz: den gebürtigen Koreaner Trevor Lee, der seit 23 Jahren im Konzern tätig ist. In seiner neuen Position folgt der 48-Jährige auf Taeho Park. Jetzt verantwortet er künftig die länderübergreifende Geschäftsentwicklung des Konzerns und wird das bestehende Kunden- und Partnernetzwerk ausbauen.

„Ich konnte es kaum erwarten, auf das europäische Festland zurückzukehren, und fühle mich besonders geehrt, mit dem Team in der Schweiz und in Österreich zusammenzuarbeiten. Vor allem freue ich mich darauf, die Aspekte der Digitalisierung und Konnektivität durch Innovation länderübergreifend mit unseren Kundinnen und Kunden sowie Partnern weiterzuentwickeln, damit wir letztlich das Leben der Menschen bequemer und bereichernder gestalten können“, sagt Trevor Lee.

Trevor Lee ist außerdem damit betraut, Südkorea den Rücken für seine Expo-Kandidatur zu stärken. Als offizielles Mitglied des Bewerbungskomitees aus dem Privatsektor unterstützt Samsung Electronics Südkoreas Bewerbung um die Ausrichtung der Weltausstellung 2030 in Busan. Die Expo soll eine entscheidende Rolle dabei spielen, mehr Menschen führende Technologien und Innovationen näher zu bringen.

Zuvor war Trevor Lee Business Strategy Director für Digital Appliances bei Samsung UK sowie Director Customer Experience Living Products im Headquarter in Südkorea. In seinen 23 Jahren bei Samsung war er unter anderem auch für die Region Nord- und Südamerika im Bereich Digital Appliance Business zuständig. Seinen Abschluss machte Trevor Lee an der USC Marshall School of Business. Er wird für die Dauer der neuen Aufgabe seinen Lebensmittelpunkt nach Wien verlagern.