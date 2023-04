PPDS erweitert sein Nordamerika-Team um Megan Lipinczyk. Die zukünftige Channel-Marketing-Managerin soll helfen, neue Channel-Marketing-Pläne und -Programme in Nordamerika zu entwickeln und umzusetzen.

In ihrer vierjährigen Karriere hat Megan Lipinczyk bereits für einige AV/IT-Organisationen gearbeitet, unter anderem Microsoft. Sie ist in Tampa, Florida, ansässig und berichtet an Alison Maxson, Senior Marketing Manager bei PPDS.

„Ich freue mich sehr, dass ich zu PPDS gekommen bin und die nächste Phase und Herausforderung in meiner Karriere als Channel Marketing Manager für Nordamerika in Angriff nehmen kann“, sagt Megan Lipinczyk. „PPDS ist ein Unternehmen, das in Nordamerika immer mehr an Dynamik gewinnt und qualitativ hochwertige, hochinnovative und engagierte Lösungen anbietet, die seinem Ethos, an vorderster Front zu stehen, gerecht werden. Ich freue mich darauf, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen, mit dem Team zusammenzuarbeiten und von ihm zu lernen sowie ansprechende Marketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen, die es unseren Partnern ermöglichen, erfolgreich zu sein.“