Acer und Digital Signage weckt bei Marktteilnehmern Erinnerungen an Cittadino – heute Acer Being Signage. Ein Teil des Digital Signage-Geschäfts des Düsseldorfer Integrators wurde 2017 von Acer übernommen. Die CMS-Plattform Picture Machine wird seitdem weltweit von Acer vertrieben. Das Acer Being-Signage-Team in Düsseldorf betreut bis heute Bestandskunden.

Über Acer Der taiwanische Computerhersteller Acer zählt zu den Top 5 PC-Herstellern weltweit. Im Digital Signage-Markt sind die professionellen Mediaplayer des Tochterunternehmens Aopen weitaus bekannter.

Acer Digital-Signage-as-a-Service dagegen ist ein Produktangebot von Acer Computer und wird völlig unabhängig vom Tochterunternehmen in Düsseldorf vertrieben. Acer setzt bei der neuen Digital Signage-CMS-Lösung auf Sklera, einen etablierten, wenn auch in Deutschland wenig bekannten, Multiplattform-Digital Signage-Softwareanbieter aus Wien. Im Fokus der DS-Abolösung stehen kleine Unternehmen und Mittelständler, die typischerweise ein bis drei Displays betreiben.

Öffnung des Einstiegssegments

Zum monatlichen Abopreis ab 32 Euro bietet Acer einen Chromebox-Mediaplayer inklusive Sklera-CMS. Für anspruchsvollere Kunden stehen auch Windows-basierte Mediaplayer zur Verfügung. Doch für kleine und mittelständische Nutzer steht die Einfachheit des Angebots im Fokus. Der massive Kostendruck im Einzelhandel lässt oft nicht viel Raum für Investitionen. (Halb-)Professionelle großformatige Screens sind oft vorhanden, es fehlt nur eine einfache und sichere DS-Plattform, die einfach zu kaufen ist.

Kleine Einzelhändler haben in der Regel keinen externen IT-Partner, der über tieferes Know-how im Thema Digital Signage verfügt. „Für diese Unternehmen stellen wir unsere Lösung direkt über einen eigenen Online-Shop zur Verfügung“, betont Gerit Günther, Head of Sales B2B bei Acer Computer.

Einfache Preisstruktur, simple Logistik, skalierbares Servicekonzept und ein leicht zu bedienendes CMS, gebündelt in einem monatlichen Abopreis, soll Acer das Digital Signage-Einstiegssegment öffnen. Mit den ersten Monaten ist man bei Acer in Ahrensburg schon sehr zufrieden, „das Angebot wird gut angenommen und wir liegen voll im Plan“, erklärt der Head of Sales B2B.

Wenn die Projekte größer werden – was häufiger vorkommt –, übergibt Acer das Kundenprojekt an bestehende Ökosystempartner, wie Gerit Günther beschreibt. „Das läuft reibungslos. Acer bleibt primär eine Channel-Company.“

